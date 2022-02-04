"Угрожают традиционным ценностям": в Молдове хотят запретить однополые браки

17:16 13 Май Киев, Украина

Партия социалистов (ПСРМ) Молдовы выступит с инициативой о внесении ряда поправок в Конституцию, согласно которым однополые браки и пропаганда однополых связей будут под запретом. 
 
Об этом сообщает NewsMaker.
"Вы все знаете, что в последние годы на мировом и региональном уровне есть некоторые силы, которые угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и ценностям обществ других стран мира... Предлагаем внести поправки в статью 48 Конституции, согласно которым государство запрещает заключение брака однополыми людьми. Также поправки предусматривают, что у ребенка отец должен быть мужского пола, мать - женского пола", - говорится в сообщении.
Отмечается, что как только депутаты соберут необходимые подписи, то зарегистрируют инициативу.

Один из депутатов ПСРМ, рассказал о подготовке других подобных инициатив, которые предлагают ввести уголовную ответственность, в том числе для средств массовой информации, пропагандирующих однополые связи.

ПСРМ настаивать на неприятии Молдовой Стамбульской конвенции, "которая явно лоббирует эти непристойности и убивает наши семейные ценности", сообщил депутат.

Следует отметить, что, согласно 48 статье Конституции Молдовы, "семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию супругов, на их равноправии и на праве и обязанностей родителей растить, воспитывать и обучать детей".

Права ЛГБТ в Молдове

Гомосексуальные отношения в Молдове легальны с 1995 года. В 2002 году был принят единый возраст сексуального согласия - 16 лет.

Законопроект, запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в сфере труда, был принят молдавским парламентом 25 мая 2012 года и подписан президентом страны Николае Тимофти 28 мая того же года. Закон вступил в силу 1 января 2013 года.