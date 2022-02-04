"Угрожают традиционным ценностям": в Молдове хотят запретить однополые браки

Партия социалистов (ПСРМ) Молдовы выступит с инициативой о внесении ряда поправок в Конституцию, согласно которым однополые браки и пропаганда однополых связей будут под запретом.
Об этом сообщает NewsMaker.
Отмечается, что как только депутаты соберут необходимые подписи, то зарегистрируют инициативу.
Один из депутатов ПСРМ, рассказал о подготовке других подобных инициатив, которые предлагают ввести уголовную ответственность, в том числе для средств массовой информации, пропагандирующих однополые связи.
ПСРМ настаивать на неприятии Молдовой Стамбульской конвенции, "которая явно лоббирует эти непристойности и убивает наши семейные ценности", сообщил депутат.
Следует отметить, что, согласно 48 статье Конституции Молдовы, "семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию супругов, на их равноправии и на праве и обязанностей родителей растить, воспитывать и обучать детей".
Права ЛГБТ в Молдове
Гомосексуальные отношения в Молдове легальны с 1995 года. В 2002 году был принят единый возраст сексуального согласия - 16 лет.
Законопроект, запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в сфере труда, был принят молдавским парламентом 25 мая 2012 года и подписан президентом страны Николае Тимофти 28 мая того же года. Закон вступил в силу 1 января 2013 года.
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