"Угрожают традиционным ценностям": в Молдове хотят запретить однополые браки

17:16 13 Май Киев, Украина

Партия социалистов (ПСРМ) Молдовы выступит с инициативой о внесении ряда поправок в Конституцию, согласно которым однополые браки и пропаганда однополых связей будут под запретом.

Об этом сообщает NewsMaker.

"Вы все знаете, что в последние годы на мировом и региональном уровне есть некоторые силы, которые угрожают традиционным ценностям не только молдавского общества, но и ценностям обществ других стран мира... Предлагаем внести поправки в статью 48 Конституции, согласно которым государство запрещает заключение брака однополыми людьми. Также поправки предусматривают, что у ребенка отец должен быть мужского пола, мать - женского пола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только депутаты соберут необходимые подписи, то зарегистрируют инициативу.