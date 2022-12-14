Угрожает ли проверка армии беларуси нападением на Украину, оценили в ISW

Нападение белорусских войск на Украину все еще остается маловероятным, несмотря на внеочередную проверку готовности белорусских военных.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
В ISW напомнили, что 13 декабря александр лукашенко отдал приказ провести внеочередную комплексную проверку готовности белорусских войск. Учения не являются прикрытием для сосредоточения белорусских и/или российских войск вблизи позиций для вторжения в Украину, отметили аналитики.
Предполагается развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей беларуси, выполнение инженерных задач и отработка
форсирования рек Неман и Березина, отдаленных от белорусско-украинской границы соответственно более 170 км и 70 км.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях 13 декабря, видна колонна белорусских БМП и грузовиков, которые, как сообщалось, двигались из Колодища к востоку от Минска в направлении Гатавы в 6 км к югу от Минска.
Колонна военной техники замечена под Минском.— Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022
Это десятки единиц БМП, грузовиков, бронированных автомобилей. Техника с лукашенковскими флагами двигалась со стороны агрогородка Колодищи в сторону агрогородка Гатово. pic.twitter.com/ZiCCTOL3Wo
По данным аналитиков, 13 декабря россия перебросила три перехватчика МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищах. Это развертывание, вероятно, является частью российских информационных операций о присоединении белорусских сухопутных сил к российскому вторжению в Украину. ISW отмечает, что беларусь чрезвычайно маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем.
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