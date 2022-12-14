Угрожает ли проверка армии беларуси нападением на Украину, оценили в ISW

13:28 14 декабря Киев, Украина

Нападение белорусских войск на Украину все еще остается маловероятным, несмотря на внеочередную проверку готовности белорусских военных.

"Белорусские войска вряд ли будут атаковать Украину, несмотря на внеочередную проверку готовности белорусских войск 13 декабря", - говорится в аналитическом отчете.

В ISW напомнили, что 13 декабря александр лукашенко отдал приказ провести внеочередную комплексную проверку готовности белорусских войск. Учения не являются прикрытием для сосредоточения белорусских и/или российских войск вблизи позиций для вторжения в Украину, отметили аналитики.



Предполагается развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей беларуси, выполнение инженерных задач и отработка

форсирования рек Неман и Березина, отдаленных от белорусско-украинской границы соответственно более 170 км и 70 км.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях 13 декабря, видна колонна белорусских БМП и грузовиков, которые, как сообщалось, двигались из Колодища к востоку от Минска в направлении Гатавы в 6 км к югу от Минска.

Колонна военной техники замечена под Минском.



Это десятки единиц БМП, грузовиков, бронированных автомобилей. Техника с лукашенковскими флагами двигалась со стороны агрогородка Колодищи в сторону агрогородка Гатово. pic.twitter.com/ZiCCTOL3Wo — Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022

"Сообщается, что 13 декабря белорусские силы перебросили 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в сторону Малариты, Бреста (примерно 15 км от Украины). Сообщается, что российские танки Т-80 перебросили с Обуз-Лесновского полигона в Бресте, беларусь , на Брестский полигон также в Бресте (около 30 км от белорусско-украинской границы) примерно 12 декабря", — говорится в аналитическом отчете.

По данным аналитиков, 13 декабря россия перебросила три перехватчика МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищах. Это развертывание, вероятно, является частью российских информационных операций о присоединении белорусских сухопутных сил к российскому вторжению в Украину. ISW отмечает, что беларусь чрезвычайно маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем.