Угрожает ли проверка армии беларуси нападением на Украину, оценили в ISW

13:28 14 декабря Киев, Украина

Нападение белорусских войск на Украину все еще остается маловероятным, несмотря на внеочередную проверку готовности белорусских военных.
 
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
"Белорусские войска вряд ли будут атаковать Украину, несмотря на внеочередную проверку готовности белорусских войск 13 декабря", - говорится в аналитическом отчете.
В ISW напомнили, что 13 декабря александр лукашенко отдал приказ провести внеочередную комплексную проверку готовности белорусских войск. Учения не являются прикрытием для сосредоточения белорусских и/или российских войск вблизи позиций для вторжения в Украину, отметили аналитики.

Предполагается развертывание белорусских подразделений на полигонах по всей беларуси, выполнение инженерных задач и отработка
форсирования рек Неман и Березина, отдаленных от белорусско-украинской границы соответственно более 170 км и 70 км.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях 13 декабря, видна колонна белорусских БМП и грузовиков, которые, как сообщалось, двигались из Колодища к востоку от Минска в направлении Гатавы в 6 км к югу от Минска.
"Сообщается, что 13 декабря белорусские силы перебросили 25 БТР-80 и 30 грузовиков с личным составом в сторону Малариты, Бреста (примерно 15 км от Украины). Сообщается, что российские танки Т-80 перебросили с Обуз-Лесновского полигона в Бресте, беларусь, на Брестский полигон также в Бресте (около 30 км от белорусско-украинской границы) примерно 12 декабря", — говорится в аналитическом отчете.
По данным аналитиков, 13 декабря россия перебросила три перехватчика МиГ-31К на белорусский аэродром в Мачулищах. Это развертывание, вероятно, является частью российских информационных операций о присоединении белорусских сухопутных сил к российскому вторжению в Украину. ISW отмечает, что беларусь чрезвычайно маловероятно вторгнется в Украину в обозримом будущем.