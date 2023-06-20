Угроза торнадо и ураганов: Юго-восток США в опасности

Юго-восток США столкнулся с угрозой торнадо и ураганов, подвергая опасности не менее 50 миллионов человек. Эти стихийные бедствия уже привели к гибели одного человека и пострадали около 20 жителей штата Миссисипи, сообщает CNN.
Сообщается, что более 50 миллионов человек на юго-востоке оказались под угрозой сильных штормов, а сбои в электроснабжении лишили света почти полмиллиона человек в южных районах при непрерывной жаре и рекордно высоких температурах.
На протяжении ночи с воскресенья на понедельник торнадо в штате Миссисипи привело к человеческим жертвам и разрушению зданий в окрестностях городов Бей-Спрингс и Луин в округе Джаспер.
По предварительным оценкам, около полумиллиона человек остались без электричества в центральной и южной частях США. Неблагоприятные погодные условия, включая торнадо и крупный град, продолжаются в регионе побережья Мексиканского залива и юго-востока, включая штат Флорида.
По данным Центра прогнозирования штормов, только в понедельник поступило более 70 сообщений о шторме на юго-востоке, в том числе восемь сообщений о торнадо, преимущественно в центральной части Миссисипи.
Сообщается, что более 50 миллионов человек на юго-востоке оказались под угрозой сильных штормов, а сбои в электроснабжении лишили света почти полмиллиона человек в южных районах при непрерывной жаре и рекордно высоких температурах.
На протяжении ночи с воскресенья на понедельник торнадо в штате Миссисипи привело к человеческим жертвам и разрушению зданий в окрестностях городов Бей-Спрингс и Луин в округе Джаспер.
По предварительным оценкам, около полумиллиона человек остались без электричества в центральной и южной частях США. Неблагоприятные погодные условия, включая торнадо и крупный град, продолжаются в регионе побережья Мексиканского залива и юго-востока, включая штат Флорида.
По данным Центра прогнозирования штормов, только в понедельник поступило более 70 сообщений о шторме на юго-востоке, в том числе восемь сообщений о торнадо, преимущественно в центральной части Миссисипи.
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