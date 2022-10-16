Угольная отрасль россии испытывает сильнейшие проблемы с реализацией продукции

12:05 13 октября Киев, Украина

Поставки российского угля в Европу в августе, когда вступило в силу угольное эмбарго , упали на 77% в месячном выражении, до 1,3 млн тонн - на 374 млн евро, что в два раза меньше, чем в июле.

Замену российскому топливу Европа нашла в ЮАР и Колумбии. Поставки оттуда в августе возросли до сравнимых с россией значений. ЮАР стала экспортировать в Европу в 3,4 раза больше угля — 1,6 млн тонн, Колумбия увеличила экспорт вдвое, до 1,4 млн тонн.



Санкции сократили количество стран, которые могут покупать российский уголь, с 35 до 20. Вместо рынков, которые оказались закрыты для россии, москва нарастила экспорт в Китай и Индию Китай в августе получил 8,5 млн тонн угля, что стало пятилетним рекордом. Импорт в Индию вырос в два раза в месячном выражении, до 2,6 млн тонн угля на $550 млн. В стоимостном выражении поставки выросли вдвое и почти втрое соответственно.



Однако продавать уголь в восточные страны москве приходится с огромной скидкой. Энергетический уголь в Северо-Западной Европе стоит около $300 за тонну, а цены в портах ЮАР на наиболее ходовые марки находятся на уровне $255 за тонну. Китай покупает российский уголь в два раза дешевле — за $130 за тонну.

Если учесть, что Европа занимала немалую долю в общем объёме, то проблема становится более чем серьезной, для минимизации убытков придется увольнять работников отрасли и закрывать добычу. А при сложившейся ситуации, дисконт при продаже азиатским клиентам делает этот бизнес, в лучшем случае, нулевым.