УЕФА больше не будет принимать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

12:51 25 Февраль Киев, Украина

УЕФА не намерен принимать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который запланирован на май 2022 года.

Об этом пишет Associated Press.

Отметим, внеочередное заседание исполкома УЕФА состоится сегодня.



Также стало известно, что российскому дирижеру Валерию Гергиеву отказано в возглавлении Венского филармонического оркестра в турне по США.

Известно, что турне состоит из пяти концертов, которое начнется в пятницу в Карнеги-холле. Миланский театр Ла Скала направило Гергиеву письмо с просьбой сделать четкое заявление в пользу мирного урегулирования в Украине, иначе ему не разрешат вернуться на его следующее запланированное выступление 5 марта.



В то время, как мирные граждане Украины подвержены военной агрессии, шокированные вторжением россияне тысячами вышли на уличные акции протеста в Москве и других городах. Они подписали открытые письма и онлайн-петиции с требованием к Кремлю прекратить штурм. К концу дня одна петиция собрала 330 000 подписей.



Разгон был стремительным. Задержано 1745 человек в 54 городах России, не менее 957 из них в Москве.