Ударная группа ВМС США остается в Средиземном море из-за войск РФ возле Украины - СМИ

Военное руководство Соединенных Штатов Америки (США) приняло решение оставить ударную группу ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Средиземном море на фоне стягивания войск РФ к границе Украины.
Об этом сообщили агентства AP, AFP и Reuters со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По информации собеседника агентств, авианосная ударная группа из 5 военных кораблей должна была двинуться на Ближний Восток, но график движения был изменен из-за "потребности постоянного военного присутствия в Европе", чтобы "заверить союзников и партнеров в нашей преданности коллективной обороне". При этом чиновник Пентагона не назвал угрозу российского вторжения в Украину причиной такого решения.
Информацию подтвердило издание USNI News, освещающее деятельность ВМС США. Представитель оборонного ведомства США рассказал, что авианосная ударная группа пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией.
Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли покинули военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния, 1 декабря и зашли в воды Средиземного моря 14 декабря. На прошлой неделе ударная группа провела совместные учения по ВМС Туниса. Представитель Европейского командования США Билл Спикс отказался комментировать будущие маневры ударной группы, ведь они "динамические и подпадают под политику секретности операций".
По сообщениям западной и украинской разведок, с октября Россия стягивает войска к украинским границам. Их количество оценивается более чем в 100 тысяч военных. В Вашингтоне, Брюсселе и Киеве обвинили Кремль в подготовке полномасштабного вторжения в Украину. В украинском минобороны предположили, что наступление может начаться в январе 2022 года. Западные державы пригрозили Москве новыми экономическими санкциями в случае эскалации.
Россия отрицает, что готовит вторжение в Украину и обвиняет Киев в намерениях применить силу на Донбассе, а Запад – в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ.
Об этом сообщили агентства AP, AFP и Reuters со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По информации собеседника агентств, авианосная ударная группа из 5 военных кораблей должна была двинуться на Ближний Восток, но график движения был изменен из-за "потребности постоянного военного присутствия в Европе", чтобы "заверить союзников и партнеров в нашей преданности коллективной обороне". При этом чиновник Пентагона не назвал угрозу российского вторжения в Украину причиной такого решения.
Информацию подтвердило издание USNI News, освещающее деятельность ВМС США. Представитель оборонного ведомства США рассказал, что авианосная ударная группа пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией.
Авианосец "Гарри Трумэн" и сопровождающие его корабли покинули военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния, 1 декабря и зашли в воды Средиземного моря 14 декабря. На прошлой неделе ударная группа провела совместные учения по ВМС Туниса. Представитель Европейского командования США Билл Спикс отказался комментировать будущие маневры ударной группы, ведь они "динамические и подпадают под политику секретности операций".
По сообщениям западной и украинской разведок, с октября Россия стягивает войска к украинским границам. Их количество оценивается более чем в 100 тысяч военных. В Вашингтоне, Брюсселе и Киеве обвинили Кремль в подготовке полномасштабного вторжения в Украину. В украинском минобороны предположили, что наступление может начаться в январе 2022 года. Западные державы пригрозили Москве новыми экономическими санкциями в случае эскалации.
Россия отрицает, что готовит вторжение в Украину и обвиняет Киев в намерениях применить силу на Донбассе, а Запад – в вооружении Украины и проведении маневров у российских границ.
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