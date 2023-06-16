Удар по миллионам людей: ООН сокращает продпомощь Сирии

12:39 14 июня Киев, Украина

С начала июля Всемирная продовольственная программа ООН планирует сократить помощь в сфере продовольствия и выделение средств почти для половины из 5,5 миллиона населения Сирии, получающего поддержку от организации.

Это будет серьезным ударом для 2,5 миллиона человек, которые уже получают только половину необходимого пищевого рациона и едва справляются с выживанием, утверждают эксперты.



Сокращение объемов помощи связано с быстрым исчерпанием финансирования, ростом операционных расходов и увеличением потребностей на местах.



Специалисты указывают, что с октября станет невозможным сохранить текущий уровень помощи в странах, таких как Афганистан, Бангладеш, Чад, Мали, Палестина, Танзания и Йемен.



Для Сирии необходимы как минимум 180 миллионов долларов (166 миллионов евро), чтобы избежать сокращений до конца года.