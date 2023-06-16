Удар по миллионам людей: ООН сокращает продпомощь Сирии

С начала июля Всемирная продовольственная программа ООН планирует сократить помощь в сфере продовольствия и выделение средств почти для половины из 5,5 миллиона населения Сирии, получающего поддержку от организации.
Это будет серьезным ударом для 2,5 миллиона человек, которые уже получают только половину необходимого пищевого рациона и едва справляются с выживанием, утверждают эксперты.
Сокращение объемов помощи связано с быстрым исчерпанием финансирования, ростом операционных расходов и увеличением потребностей на местах.
Специалисты указывают, что с октября станет невозможным сохранить текущий уровень помощи в странах, таких как Афганистан, Бангладеш, Чад, Мали, Палестина, Танзания и Йемен.
Для Сирии необходимы как минимум 180 миллионов долларов (166 миллионов евро), чтобы избежать сокращений до конца года.
Сокращение объемов помощи связано с быстрым исчерпанием финансирования, ростом операционных расходов и увеличением потребностей на местах.
Специалисты указывают, что с октября станет невозможным сохранить текущий уровень помощи в странах, таких как Афганистан, Бангладеш, Чад, Мали, Палестина, Танзания и Йемен.
Для Сирии необходимы как минимум 180 миллионов долларов (166 миллионов евро), чтобы избежать сокращений до конца года.
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