Удар по больнице в Газе: взрыв, вероятно, произошел во дворе медучреждения

08:03 20 октября Киев, Украина

Журналисты BBC, основываясь на имеющихся видео и фотоданных, предположили, что взрыв в медучреждении Аль-Ахли в Газе 17 октября произошел во дворе, который является частью больничного комплекса.

Об этом говорится в материале британского агентства.

"Судя по снимкам, значительных повреждений окружающих зданий нет. На снимках видны следы пожара и обгоревшие скелеты автомобилей", - указывают журналисты.





В материале отмечается, что одним из важнейших доказательств является воронка, образовавшаяся в результате взрыва. Представители ЦАХАЛ утверждают, что отсутствие большого воронки, а также повреждений от взрыва возле близлежащих зданий доказывает, что инцидент не являлся результатом удара В комментарии BBC декан колледжа Святого Георгия в Иерусалиме Ричард Сьюэлл заявил, что в момент инцидента во дворе было 1000 беженцев, а в самом здании было около 600 человек: пациенты и медицинский персонал.В материале отмечается, что одним из важнейших доказательств является воронка, образовавшаяся в результате взрыва. Представители ЦАХАЛ утверждают, что отсутствие большого воронки, а также повреждений от взрыва возле близлежащих зданий доказывает, что инцидент не являлся результатом удара израильским оружием.

"Другая важная деталь, которой не хватает, — обломки ракеты. Часто вид снаряда и место изготовления можно определить по остаткам корпуса. Но в этом случае мы не видели таких доказательств", — сообщает агентство.

В то же время журналисты напоминают, что Армия обороны Израиля обнародовала запись, на которой, по ее утверждениям, два боевика ХАМАС признают, что в больницу попала ракета, выпущенная группировкой "Исламский Джихад" (вторая по численности вооруженная группа в Газе).

Подтвердить подлинность этой записи невозможно, а "Исламский джихад" отрицает свою причастность к взрыву и обвиняет ЦАХАЛ.



Что говорят о взрыве эксперты

Также BBC пообщалось с рядом экспертов, которые подчеркнули, что по поводу взрыва "окончательное заключение пока сделать трудно".

"Три эксперта, с которыми мы говорили, указывают на несоответствие деталей той картине, которую обычно можно увидеть при мощных израильских авиаударах", — подчеркнули в материале.

Доцент Вандербильтского университета США Андрес Ганнон сказал, что взрыв был невелик, а это значит, что пожар в результате падения снаряда, вероятно, мог быть вызван остатками топлива ракеты, а не детонацией ее боевой части.



По его словам, определить по видеокадрам, достиг ли снаряд своей цели, невозможно. При этом Ганнон добавил, что вспышки в небе, скорее всего, свидетельствуют о том, что это была ракета, у которой из-за перегрева отказал двигатель.



В свою очередь старший исследователь в британском Королевском институте военных исследований (RUSI) Джастин Бронк заявил, что на этом этапе трудно утверждать с уверенностью, но, судя по показаниям, взрыв был вызван падением дефектной ракетной степени с последующим возгоранием топлива.



А ведущий ближневосточный аналитик компании по оценкам рисков Sibylline Валерия Скуто сообщила, что Израиль может наносить воздушные удары с беспилотников, оснащенных ракетами Hellfire. Эти ракеты выделяют значительное количество тепла, но при этом не обязательно оставляют большую воронку. Однако на неподтвержденных кадрах виден ряд пожаров на территории больницы, не соответствующих такому объяснению.



Что известно о жертвах

Корреспондент ВВС Рушди Абуалуф утром 18 октября побывал в больнице Аль-Ахли. По его словам, очевидцы рассказывали о разрушениях и о том, как на месте взрыва все еще собирали тела погибших.

"Один из них рассказал ему, что в больничном дворе в момент взрыва находились женщины, дети и старики", — указывает агентство.

Журналисты изучили подробные фотографии жертв и пострадавших при взрыве, на которых видно ранение разной степени тяжести.



Некоторые снимки исследовал основатель британского отделения международной правозащитной организации "Врачи за права человека", специалист в области военно-полевой хирургии и патологоанатом Деррик Паундер.

"Общая картина ранений такая же, как и следовало бы ожидать от обломков в результате взрыва", - проинформировал эксперт.

При этом Паундер добавил, что невозможно четко рассмотреть все травмы на ограниченном количестве проверенных фотографий.