Учителям российских школ предстоит рассказать ученикам о "пользе" санкций

15:04 05 апреля Киев, Украина

Министерство просвещения РФ направило в школы новые рекомендации о проведении специального урока на фоне войны в Украине. Учителям нужно организовать для учащихся 5-9-х и 10-11-х классов занятия по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», причем это влияние представлено в положительном ключе.

По школам уже разосланы методички, в них учителю предлагается «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ».



Преподавателю следует объяснить детям, что такое санкции и какими они бывают (заморозка части золотовалютного резерва России, активов государственных корпораций и банков, уход зарубежных компаний из страны). Также учитель должен уточнить, что стало причиной наложения нынешних санкций, а именно так называемая "специальная военная операция" в Украине, вызванная "необходимостью защитить население Донбасса".



Также в методичке содержится ссылка на видеоролик о пользе импортозамещения в условиях санкций. В нем говорится, что в 1990-е годы «внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей внедрять свои аналоги».

В конце занятия школьникам предложено заполнить анкету «обратной связи» и ответить на следующие вопросы:

«Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?» (на последний предлагается три варианта ответов: Россия , страны НАТО, все страны мира).

Дети вне политики, говорили они...