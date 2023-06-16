Ученые создали синтетические человеческие эмбрионы из стволовых клеток, без участия яйцеклеток и сперматозоидов, пишет The Guardian.
Ученые из Кембриджского университета характеризуют их скорее как модели эмбрионов на ранних стадиях, не имеющих бьющегося сердца и зачатков мозга, но включают клетки, формирующие плаценту и сам эмбрион. Такие эмбрионообразные модели создают путем перепрограммирования стволовых клеток, отметила профессор Магдалена Жерницка-Гетц.
По словам ученых, синтетические человеческие эмбрионы могут помочь в исследовании генетических расстройств и биологических причин повторных выкидышей.
С другой стороны, такие исследования могут вызвать серьезные нравственные и правовые проблемы, так как выращенные в лаборатории эмбрионы не подпадают под действующее законодательство Великобритании и других стран. Выращивать эмбрионы в лабораторных условиях можно до 14 дней. К тому же, такие модели эмбрионов пока запрещено имплантировать в утробу женщин.
Кроме того, ученые должны выяснить, имеют ли модели эмбрионов потенциал для созревания после ранних стадий развития.
Подобные эксперименты с клетками мышей и обезьян уже проводились в Израиле и Китае. Когда мышиные эмбрионы имплантировали в утробу мышей-самок, они не превратились в живых животных. Эмбрионы обезьян тоже имплантировали в лоно обезьян-самок: некоторые из них имели признаки беременности, но она не развивалась дольше нескольких дней. Пока ученые не определились, в чем причина неудачного эксперимента: она техническая или биологическая.
Ученые из Кембриджского университета характеризуют их скорее как модели эмбрионов на ранних стадиях, не имеющих бьющегося сердца и зачатков мозга, но включают клетки, формирующие плаценту и сам эмбрион. Такие эмбрионообразные модели создают путем перепрограммирования стволовых клеток, отметила профессор Магдалена Жерницка-Гетц.
По словам ученых, синтетические человеческие эмбрионы могут помочь в исследовании генетических расстройств и биологических причин повторных выкидышей.
С другой стороны, такие исследования могут вызвать серьезные нравственные и правовые проблемы, так как выращенные в лаборатории эмбрионы не подпадают под действующее законодательство Великобритании и других стран. Выращивать эмбрионы в лабораторных условиях можно до 14 дней. К тому же, такие модели эмбрионов пока запрещено имплантировать в утробу женщин.
Кроме того, ученые должны выяснить, имеют ли модели эмбрионов потенциал для созревания после ранних стадий развития.
Подобные эксперименты с клетками мышей и обезьян уже проводились в Израиле и Китае. Когда мышиные эмбрионы имплантировали в утробу мышей-самок, они не превратились в живых животных. Эмбрионы обезьян тоже имплантировали в лоно обезьян-самок: некоторые из них имели признаки беременности, но она не развивалась дольше нескольких дней. Пока ученые не определились, в чем причина неудачного эксперимента: она техническая или биологическая.
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