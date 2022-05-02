Ученые предупреждают: новый штамм COVID может иметь 35% смертности

15:44 31 июля Киев, Украина

Ученые продолжают исследовать постоянно изменяющийся коронавирус. Неблагоприятный прогноз опубликовала в своем докладе правительственная группа советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE). В докладе указано, что британские исследователи разработали возможные сценарии развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма составит 35 процентов.

Группу ученых возглавляет главный научный советник правительства Британии Патрик Валланс, ее сопредседатель - главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

В документе перечислены следующие сценарии:

появление варианта SARS-CoV-2, который приведет к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности среди заразившихся - около 35 процентов

появление вариантов, которые будут устойчивы к препаратам и вакцинам против коронавируса

появление вариантов вируса с более низким уровнем угрозы, которые будут быстрее передаваться от человека к человеку, то есть COVID-19 станет эндемическим заболеванием

Первый вариант эксперты считают "реально возможным". Чтобы его избежать, необходимо введение дополнительных доз вакцины, а также сведение к минимуму риска передачи коронавируса и ввоза новых вариантов из-за рубежа.

Второй вариант развития событий также вероятен, поэтому нужно усовершенствовать вакцины.

Последний сценарий маловероятен в ближайшем будущем, но возможен в долгосрочной перспективе, полагают ученые.

Как прокомментировал депутат британского парламента Лейла Моран, председатель Всепартийной парламентской группы по вопросам COVID-19, выводы SAGE "демонстрируют простую реальность - мы еще не победили этот вирус".

Профессор Мартин Макки, эксперт Лондонской школы гигиены и тропической медицины, заявил, что британское правительство должно сделать все для того, чтобы избежать появления нового варианта вируса, в том числе поддерживать разработку вакцин следующего поколения.

Напомним, что почти половина погибших от дельта-штамма в Британии были вакцинированы.