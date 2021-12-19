Ученые предсказали, какими станут руки геймеров в будущем

Ваши дети не отрывают рук от джойстика? Или этим страдаете вы? Тогда эта информация для вас! Исследования, проведенные в Slotwise дали представление того, как могут постепенно эволюционировать кисти рук геймеров в будущем: указательный и средний пальцы сильно удлинены, в то время как их безымянный палец уменьшится почти до размера мизинца.

Они предсказали, что использование контроллеров растянет наши мышцы. Из-за необходимости часто переключаться между разными кнопками джойстика, для удобства конечности человека могут удлиниться.

Контроллеры в том виде, в каком они существуют, имеют эргономичную конструкцию, однако для повышения качества погружения в некоторые игры требуется добавление дополнительных кнопок.

Увеличение количества кнопок на контроллерах будет означать, что наши пальцы, особенно большой, указательный и средний, должны будут выполнять еще больше действий, что приведет к их удлинению.

Ранее исследователи подсчитали, что через три года в мире будет более 3 млрд геймеров.