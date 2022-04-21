Учения "Запад-2021": эшелоны РФ с военными и техникой уже готовы выдвигаться в Беларусь

18:09 21 июля Киев, Украина

Совместные российско-белорусские учения Запад-2021 начнутся только через полтора месяца, а российские эшелоны с военнослужащими и боевой техникой уже готовы выдвигаться в Беларусь



Об этом сообщает Министерство обороны РБ.



"В Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", - сказано в сообщении.



Учения пройдут на полигонах Беларуси и РФ с 10 по 16 сентября.



Их тема звучит так: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".





"Запад-2021" должен стать главным итогом 2021-го учебного года в российской и белорусской армиях. Во время учений планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.