Учения россии в беларуси продлены до 9 июля - Белорусский гаюн

14:13 30 июня Киев, Украина

Учения военных подразделений вооруженных сил российской федерации в беларуси продлены по меньшей мере до 9 июля 2023 года. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах , сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн",

"Исходными будут 1-3 июля, но "Доманово", "Лепельский", "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский" работают без выходных. В который раз хорошо видно, где нет и где есть россияне", — говорится в сообщении.

В целом, по данным обозревателей, обучение будет продолжаться с 3 июля до следующих дат:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 08.07;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) - до 07.07;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) – до 08.07;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) – до 09.07;

212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) - до 07.07;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) - до 09.07;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) - до 09.07;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) – до 09.07;