Учения россии в беларуси продлены до 9 июля - Белорусский гаюн

14:13 30 июня Киев, Украина

Учения военных подразделений вооруженных сил российской федерации в беларуси продлены по меньшей мере до 9 июля 2023 года. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн",
"Исходными будут 1-3 июля, но "Доманово", "Лепельский", "Осиповичский" и "Обуз-Лесновский" работают без выходных. В который раз хорошо видно, где нет и где есть россияне", — говорится в сообщении.
В целом, по данным обозревателей, обучение будет продолжаться с 3 июля до следующих дат:
  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 08.07;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) - до 07.07;
  • полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) – до 08.07;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) – до 09.07;
  • 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) - до 07.07;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) - до 09.07;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) - до 09.07;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) – до 09.07;
"Обучение идет непрерывно с 29 апреля 2022 г. Общее количество продолжений уже 62 недели. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", — отмечается в сообщении.