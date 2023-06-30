Учения россии в беларуси продлены до 9 июля - Белорусский гаюн

Учения военных подразделений вооруженных сил российской федерации в беларуси продлены по меньшей мере до 9 июля 2023 года. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает мониторинговая группа "Белорусский гаюн",
В целом, по данным обозревателей, обучение будет продолжаться с 3 июля до следующих дат:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 08.07;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) - до 07.07;
- полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) – до 08.07;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) – до 09.07;
- 212-й авиационный полигон "Ниман" (Новогрудский район) - до 07.07;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) - до 09.07;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) - до 09.07;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) – до 09.07;
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