Учения НАТО. Натовские корабли вошли в Балтийское море

07:37 15 апреля Киев, Украина

Корабли 1-й постоянной морской группы вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами, сообщил портал телерадиовещания ERR.



В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли придут в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта. Первоочередная задача – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», – говорится в сообщении.



По словам командира Военно-морских сил Эстонии Юрия Сасько, на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами.



Три фрегата, уже стоящие в порту, пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях под названием «Холодный ответ».



Ожидается, что на следующей неделе на смену находящимся в терминале кораблям НАТО придет другая группа военно-морских сил альянса.