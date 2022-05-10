Учения АМАН-2021 пройдут у берегов Пакистана при участии ВМФ России

10:39 10 декабря Киев, Украина

Совместные с РФ и странами НАТО учения "АМАН-2021" пройдут в феврале 2021 года на побережье Пакистана



Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Маневры пройдут в феврале будущего года у берегов Пакистана", - сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

В учениях "АМАН-2021" примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия и др.



ВМФ России будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет.



Последний раз российские корабли принимали участие в маневрах со странами НАТО в 2011 году у берегов Испании.