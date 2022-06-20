Участие россии в деятельности FATF будет ограничено из-за ее агрессии против Украины

14:30 20 июня Киев, Украина

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF), занимающаяся подготовкой стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, решила серьезно ограничить роль и влияние российской федерации в этой международной организации.

Об этом сообщил глава организации Маркус Плейер по итогам пленарного заседания FATF.

«FATF постановила, что российское вторжение противоречит базовым принципам организации и представляет собой грубейшее нарушение обязательств, которые берут на себя ее члены», – заявил президент FATF Маркус Плейер.

Поэтому организация существенно ограничит роль и влияние россии внутри FATF, и это является прямым следствием осуждения российского вторжения в Украину ее членами.



России и ее представителям больше не разрешено:

занимать руководящие роли, давать консультации;

участвовать в принятии решений по разработке стандартов, подготовке экспертных оценок, управлению, членству стран в FATF;

предлагать оценщиков и прочих экспертов при подготовке рецензий на исполнение странами рекомендаций FATF.

Первое значимое столкновение россии с FATF произошло в 2000 г., когда страну включили в черный список. В конце того же года правительство занялось разработкой мер по борьбе с отмыванием денег. В мае 2001 г. россия ратифицировала Страсбургскую конвенцию о поиске, наложении ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем. Затем был принят закон о противодействии легализации средств, полученных преступным путем. Из черного списка россию исключили в октябре 2002 г. На следующий год она стала членом FATF.



На сайте Банка россии, где размещается информация об итогах пленарных заседаний FATF, последнее сообщение – о заседании в феврале-марте. Ссылки на июньское заседание, где было принято решение об ограничении прав россии, нет.



FATF призвала все страны «оставаться бдительными в отношении угроз целостности и безопасности международной финансовой системы, возникающих вследствие агрессии российской федерации против Украины», а также отслеживать возможные риски в связи с попытками обойти меры, направленные на защиту финансовой системы.