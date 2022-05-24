Убитые норки Дании представляют угрозу местной экосистеме

09:43 21 декабря Киев, Украина

Жители Дании засыпали правительство страны жалобами, в которых идет речь о возможном заражении водоемов и питьевой воды продуктами распада, образующимися в результате разложения тушек убитых норок.

Об этом представители правительства страны сообщили в воскресенье, 20 декабря.



Сотни "зомби-норок", как их окрестили местные СМИ, после захоронения - в результате образования газов при разложении - стали подниматься из-под земли.

Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения источников питьевой воды и озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее, чем в 200 метрах от полигона.