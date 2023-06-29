Убийство полицией 17-летнего юноши во Франции: арестованы 150 человек за участие в беспорядках

11:45 29 июня Киев, Украина

Гибель 17-летнего подростка, застреленного полицией 27 июня в пригороде Парижа О-де-Сен, вызвала беспокойство по всей стране и массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.

Протестующие поджигали мусор и автомобили и забрасывали бутылками и фейерверками полицейских, которые пытались их разогнать. Массовые протесты прошли в пригородах и рабочих районах Парижа, а затем их подхватили в городах по всей стране, включая Тулузу, Дижон и Лион. За ночь арестовали 150 участников протестов

Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2023

«Нам надоело, что с нами так обращаются», — заявили France 24 несколько протестующих. Один из них добавил, что его семья живет во Франции уже три поколения, но «они никогда нас не примут».

Как сообщает France 24, президент Эммануэль Макрон назначил на 29 июня срочное совещание.

Напомним, 27 июня полиция застрелила 17-летнего парня, не остановившегося по приказу дорожной полиции. На видео инцидента, обнародованном в Интернете, видно, как двое полицейских склонились к водительскому окну автомобиля. Парень решил скрыться на авто, однако

получил огнестрельные ранения от одного из полицейских и погиб на месте.

Si on focalise sur le policier de gauche on voit qu’il tient son arme à la main et dirige au moins 1 coup en direction de Nahel. Paix à son âme 😔. pic.twitter.com/NEfP7Qmd5z — Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) June 28, 2023

По данным прокуратуры Нантера, полицейский, подозреваемый в стрельбе по Наэлю, остается под стражей, ему предъявляются обвинения в непреднамеренном убийстве.



Адвокат семьи Наэля сказал журналистам, что они хотят, чтобы офицера полиции преследовали за убийство, а не за неумышленное убийство и передать расследование другому региону.