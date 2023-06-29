Убийство полицией 17-летнего юноши во Франции: арестованы 150 человек за участие в беспорядках

Гибель 17-летнего подростка, застреленного полицией 27 июня в пригороде Парижа О-де-Сен, вызвала беспокойство по всей стране и массовые протесты, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.
Протестующие поджигали мусор и автомобили и забрасывали бутылками и фейерверками полицейских, которые пытались их разогнать. Массовые протесты прошли в пригородах и рабочих районах Парижа, а затем их подхватили в городах по всей стране, включая Тулузу, Дижон и Лион. За ночь арестовали 150 участников протестов
Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.— AFP News Agency (@AFP) June 29, 2023
Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris
Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7
Как сообщает France 24, президент Эммануэль Макрон назначил на 29 июня срочное совещание.
Напомним, 27 июня полиция застрелила 17-летнего парня, не остановившегося по приказу дорожной полиции. На видео инцидента, обнародованном в Интернете, видно, как двое полицейских склонились к водительскому окну автомобиля. Парень решил скрыться на авто, однако
получил огнестрельные ранения от одного из полицейских и погиб на месте.
Si on focalise sur le policier de gauche on voit qu’il tient son arme à la main et dirige au moins 1 coup en direction de Nahel. Paix à son âme 😔. pic.twitter.com/NEfP7Qmd5z— Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) June 28, 2023
По данным прокуратуры Нантера, полицейский, подозреваемый в стрельбе по Наэлю, остается под стражей, ему предъявляются обвинения в непреднамеренном убийстве.
Адвокат семьи Наэля сказал журналистам, что они хотят, чтобы офицера полиции преследовали за убийство, а не за неумышленное убийство и передать расследование другому региону.
Адвокат семьи Наэля сказал журналистам, что они хотят, чтобы офицера полиции преследовали за убийство, а не за неумышленное убийство и передать расследование другому региону.
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