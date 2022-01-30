У жителя Зимбабве родился 151 ребенок

11:55 12 Май Киев, Украина

Житель Зимбабве Мишек Ньяндоро за свои 66 лет жизни обзавелся 16 женами и 151 ребенком. Большинство его детей уже взрослые и создали собственные семьи, но о количестве внуков мужчины ничего не известно.

Об этом рассказывает местное издание Metro.



Последняя свадьба Ньяндоро состоялась в 2015 году. На июнь текущего года запланировано еще одно свадебное торжество, но и на этом останавливаться мужчина не собирается, ведь только "Бог вправе решать, сколько детей и жен ему суждено иметь".



Отмечается, что полсотни детей Мишека - школьники, шесть служат в Национальной армии страны, двое - представители правоохранительных органов, 11 - специалисты в разных сферах, 13 дочерей и 23 сына уже создали собственные семьи.



Кроме этого, один из сыновей многоженца также имеет четыре жены.



Многоженство Ньяндоро считает собственным проектом, который уже приносит свою прибыль. Дети радуют отца и духовно, и финансово.



"Каждая из жен изо всех сил старается готовить самую вкусную пищу, потому что, согласно правилу, я ем только то, что мне нравится, а невкусные блюда я выбрасываю", – отметил мужчина.



Сейчас Мишек в ожидании стабилизации экономической ситуации в стране, после чего собирается увеличить штат своих жен еще на две-три единицы.



Семья в основном ведет сельское хозяйство на 93 гектарах земли вблизи гор Мвурви. Участок многоженцу выделило правительство недавно.