Южная Корея подтверждает, что россия использует в войне против Украины оружие из КНДР

16:40 14 сентября Киев, Украина

Южная Корея подтверждает, что россия получает от КНДР оружие, которое позже использует в войне против Украины, пишет Yonhap со ссылкой на Офис южнокорейского президента.

"Сложно об этом говорить, потому что это вопрос разведки, но мы уже давно подтвердили, что предоставленное Северной Кореей вооружение используется россией на поле боя в Украине", - отметил представитель ведомства.

Чиновник также указал, что сейчас оценивать итоги встречи путина и Ким Чен Ина преждевременно, поскольку визит последнего в рф еще продолжается.