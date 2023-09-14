Южная Корея подтверждает, что россия использует в войне против Украины оружие из КНДР

Южная Корея подтверждает, что россия получает от КНДР оружие, которое позже использует в войне против Украины, пишет Yonhap со ссылкой на Офис южнокорейского президента.
Чиновник также указал, что сейчас оценивать итоги встречи путина и Ким Чен Ина преждевременно, поскольку визит последнего в рф еще продолжается.
Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в течение последних полутора месяцев Северная Корея поставляет россии артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также ракеты для РСЗО "Град".
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