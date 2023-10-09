У США нет "прямой информации" о связи Ирана с нападением ХАМАС на Израиль - Белый дом

17:25 09 октября Киев, Украина

Замсоветника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что у США нет "прямой информации", связывающей Иран с вторжением боевиков движения ХАМАС в Израиль.
 
Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ABC, передает CNN.
"Что мы можем четко сказать, так это то, что Иран в основном причастен из-за поддержки ХАМАС десятилетиями", - отметил Файнер.
Заместитель советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности пояснил, что говорится о поставках оружия, учебе и другой финансовой поддержке боевиков со стороны Тегерана.
"Чего у нас нет, так это прямой информации, которая свидетельствует о причастности Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние несколько дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить", - добавил чиновник.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что Иран помогал ХАМАСу спланировать атаку на Израиль.