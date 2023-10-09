У США нет "прямой информации" о связи Ирана с нападением ХАМАС на Израиль - Белый дом

Замсоветника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что у США нет "прямой информации", связывающей Иран с вторжением боевиков движения ХАМАС в Израиль.
Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ABC, передает CNN.
Заместитель советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности пояснил, что говорится о поставках оружия, учебе и другой финансовой поддержке боевиков со стороны Тегерана.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники писала, что Иран помогал ХАМАСу спланировать атаку на Израиль.
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