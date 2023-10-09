У США нет "прямой информации" о связи Ирана с нападением ХАМАС на Израиль - Белый дом

17:25 09 октября Киев, Украина

Израиль. Замсоветника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что у США нет "прямой информации", связывающей Иран с вторжением боевиков движения ХАМАС

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала ABC, передает CNN.

"Что мы можем четко сказать, так это то, что Иран в основном причастен из-за поддержки ХАМАС десятилетиями", - отметил Файнер.

Заместитель советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности пояснил, что говорится о поставках оружия, учебе и другой финансовой поддержке боевиков со стороны Тегерана.