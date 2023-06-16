У россиян начнут отбирать паспорта на границе

15:55 23 мая Киев, Украина

Власти страны-агрессора рф расширили полномочия сотрудников погранконтроля ФСБ, теперь они смогут изымать загранпаспорта у россиян, которым закрыт выезд за рубеж.

Соответствующие поправки в закон «О порядке выезда и въезда» был принят «экспрессом» во втором и третьем чтении госдумой рф.

Согласно документу, паспорт подлежит «изъятию в пределах компетенции судом, следственными органами Следственного комитета российской федерации, исполнительной власти в сфере внутренних дел и его территориальными органами, пограничными органами федеральной службы безопасности, таможенными органами», говорится в законе.



Это требование распространяется на тех, кто ограничен в праве на выезд, поскольку является подозреваемым, привлечен в качестве обвиняемого, осужден за совершение преступления, либо «уклоняется от обязательств, наложенных судом», говорится в законе.



Те же, кто призван на военную службу и по этим основаниям ограничен в праве выехать из россии, согласно закону, будут обязаны сдать загранпаспорта в орган, выдавший документ (как правило, это МВД). Если же гражданин не сдал паспорт, то он признается недействительным и также подлежит изъятию на погранконтроле, следует из закона.



Изменение норм, регулирующих въезд и выезд, «снизит негативные последствия для гражданина российской федерации при прохождении им паспортного контроля в целях выезда за границу», говорится в пояснительной записке к документу.



Изъятие загранпаспортов коснется и тех, кто получил «электронные повестки», ограничивающие выезд из страны указывает адвокат Калой Ахильгов. Если гражданин призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, загранпаспорт такого гражданина в течение пяти рабочих дней подлежит передаче на хранение в миграционный отдел МВД «до истечения срока временного ограничения».



Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.