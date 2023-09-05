12:02 21 августа Киев, Украина

В россии практически подавлены оппозиционные настроения. Граждане рф готовы выбирать своим кумиром Сталина и Ивана Грозного, потому что где-то на уровне ДНК вшита мысль о необходимости правления твердой жесткой рукой, которая "наведет порядок", приструнит соседние государства и сохранит "величие родины".

Об этом свидетельствуют результаты опрос а исследовательской группы Russian Field.

Положительные оценки респондентов получил Петр I (82%) и Екатерина II (71%). У них также самый низкий антирейтинг: об отрицательном отношении к этим правителям заявили соответственно 6 и 10% опрошенных. Замыкает тройку лидеров Иосиф Сталин: положительно о нем отзываются 65% опрошенных, отрицательно — 20%.

При этом те, кто голосует за Сталина, не отдают себе отчет, что именно такая манера правления погружает страну в диктатуру, которая никак не способствует развитию и возвеличиванию. Есть у народа потребность в репрессиях, хочется определенному проценту жителей рф воздвижения новых ГУЛАГов. Не задумываясь, что могут оказаться на соседнем с Навальным месте.





Хуже всего российские граждане относятся к Михаилу Горбачеву (64 и 19% соответственно) и Борису Ельцину (63 при 17% положительных оценок).

Позиции Горбачева и Ельцина не удивляют. Горбачев СССР развалил и стал врагом народа в глазах современных патриотов, а именем второго вообще назван Центр "инакомыслия и скрепошатания".