У россии не хватает оружия на новых мобилизованных военных

14:33 23 января Киев, Украина

Главное управление разведки Министерства обороны Украины считает, что россия уже не может обеспечить новых мобилизованных на войну граждан оружием и техникой, а в случае мобилизации еще 500 тысяч человек будет иметь с этим больше проблемы.



Об этом сообщает заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу"

"На московии на сегодняшний день, по нашим оценкам, призвано уже не 300, а 315 тысяч.



Они сейчас проводят очередную мобилизацию на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. При таких темпах войны, там просто мужского населения трудоспособного не останется".



Скибицкий убежден, что мобилизация в россии продолжается и есть директива не выпускать за границу тех, кто под нее подпадает, даже если об этом не заявлено официально: "Это же россия, будете что-то не то говорить, вас сразу куда-то посадят".



И хотя, по его мнению, нынешние российские "отмобилизованные уже отличаются от тех, которые пришли на нашу территорию в октябре месяце", заместитель начальника ГУР заявляет, что для новых мобилизованных в рф уже не хватает оружия и военной техники.

"Оружия на подразделения, которые сейчас формируются, недостаточно. Россияне не производят его столько, сколько теряют. Москва начала снимать технику и вооружение с хранения, с арсеналов, но оно стоит тоже 30 лет и более, требует ремонта, обслуживания и мы это знаем, скажем, по 2-й дивизии 1-й танковой армии.



Они должны были закончить боевое слаживание еще 1 декабря, а закончили 1 января. То есть целый месяц ждали, чтобы дивизию укомплектовали вооружением, которого сейчас в производстве нет.



В случае дополнительной мобилизации 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением. Кроме того, вы же понимаете, какой это колоссальный даже для россии ресурс и насколько это негативно влияет на экономику российской федерации, ведь это в основном трудоспособное население".