У Пентагона нет доказательств выплат Россией вознаграждений талибам

Пентагон заявил об отсутствии у него доказательств, подтверждающих осуществление выплат «вознаграждений» талибам Российской Федерацией
Министерство обороны США не нашло свидетельств существования программы России по выплатам боевикам-талибам за нападения на представителей коалиции в Афганистане, а также гибели американских военнослужащих в результате таких нападений.
Это подтвердил во вторник, 21 июля 2020 года, на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.
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