У Пентагона нет доказательств выплат Россией вознаграждений талибам

23:42 21 Июль Киев, Украина

Пентагон заявил об отсутствии у него доказательств, подтверждающих осуществление выплат «вознаграждений» талибам Российской Федерацией

Министерство обороны США не нашло свидетельств существования программы России по выплатам боевикам-талибам за нападения на представителей коалиции в Афганистане, а также гибели американских военнослужащих в результате таких нападений.

Это подтвердил во вторник, 21 июля 2020 года, на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Мы не нашли никаких подтверждающих свидетельств того, что есть какая-то программа вознаграждения, и, следовательно, у нас нет никаких подтверждающих свидетельств, которые указывают на то, что были какие-либо жертвы предполагаемой программы вознаграждений", - сказал он. По словам Хоффмана, Пентагон продолжит изучать "любую информацию по этой теме, которая будет появляться".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.