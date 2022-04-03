У острова Самос перевернулась лодка с мигрантами. 6 человек пропали, один ребенок утонул

05:39 09 ноября Киев, Украина

Береговая охрана Греции в районе острова Самос обнаружила перевернутую лодку с мигрантами. По предварительным данным на ее борту находилось 24 человека, 6 из которых пропали безвести. Также охрана обнаружила тело утонувшего ребенка.



Тело погибшего мальчика нашли в районе мыса Прасо. Рядом с мысом были спасены еще 11 мигрантов, которых доставили на берег.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщило агентство AMNA.



Еще шестерых пассажиров лодки обнаружили на востоке острова, о чем была проинформирована портовая администрация Самоса. Таким образом, судьба остальных шестерых мигрантов пока остается неизвестной, их ищут.





