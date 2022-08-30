У Литвы не вызывает беспокойства переброска рф ракет "Кинжал" в Калининград

09:00 19 августа Киев, Украина

Литва не обеспокоена демонстративным перемещением рф гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининградскую область.

Об этом заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас в эфире BNS, сообщает издание Delfi.



Он подчеркнул, что общую ситуацию эти ракеты не меняют. В частности, российские резервы в Калининградской области сильно истощены, поскольку рф использует их в войне против Украины.

"Я думаю, что нам не следует слишком беспокоиться о месте базирования той или иной их ракеты. Тем более, что арсеналы, расположенные в Калининграде, сильно использовались в войне против Украины. Оттуда многое взяли. Эти ракеты никак ситуацию не меняют", - отметил чиновник.



По его словам, "номинальная угроза, которую россия представляет для своих соседей, существует всегда, но уровень угрозы от этого не стал выше".