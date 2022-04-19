"У каждого должно быть право выбора": в России прошел митинг против принудительной вакцинации

В российском городе Омск собрался протест из-за принудительной вакцинации населения. Участники акции недовольны лицемерием властей и требуют признать незаконной обязательную вакцинацию.
Мероприятие прошло без задержаний, однако сотрудники полиции не давали участникам акции выступить, сообщает Сибирь.Реалии.
Митинг состоялся в гайд-парке Омска на площади у памятника Труженикам тыла. По словам участника акции по имени Дмитрий, он не против прививок, поскольку “в истории есть примеры, когда с помощью вакцинации удавалось справляться с эпидемиями”. При этом митингующий недоволен, по его словам, “лицемерием государства, с которым сталкиваешься на каждом шагу”.
Митинг состоялся в гайд-парке Омска на площади у памятника Труженикам тыла. По словам участника акции по имени Дмитрий, он не против прививок, поскольку “в истории есть примеры, когда с помощью вакцинации удавалось справляться с эпидемиями”. При этом митингующий недоволен, по его словам, “лицемерием государства, с которым сталкиваешься на каждом шагу”.
Пенсионер Андрей Константинович связывает негативное отношение к вакцинам с общим недоверием к власти, которая “практически всегда врет”. Он также отмечает, что у многих россиян больше доверия к зарубежным вакцинам, процесс тестирования и внедрения которых в производство был “более прозрачен, в отличие от отечественных разработок.
Активист Геннадий Дроздов сообщил, что собирается подать в суд на главного санитарного врача Омской области Александра Кригу. По мнению Дроздова, Крига “нарушил основные права и свободы граждан, закрепленные в статьях российской Конституции”, в частности, 21 статью, в которой говорится, что “никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам”.
Когда Дроздов попытался высказать свою точку зрения на акции, рядом с ним встал полицейский с мегафоном и начал повторять, что мероприятие нарушает режим повышенной готовности и граждане должны немедленно разойтись. Люди стали скандировать: “Мы против вакцинации”, “Позор продажной полиции”,”Мы против экспериментов над человечеством”, “Мы против фашистского режима”. Поскольку выступить было невозможно, участники акции просто общались между собой и собирали подписи против принудительной вакцинации. Полиция никого не задержала.
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