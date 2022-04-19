"У каждого должно быть право выбора": в России прошел митинг против принудительной вакцинации

20:45 19 июля Киев, Украина

В российском городе Омск собрался протест из-за принудительной вакцинации населения. Участники акции недовольны лицемерием властей и требуют признать незаконной обязательную вакцинацию.

Мероприятие прошло без задержаний, однако сотрудники полиции не давали участникам акции выступить, сообщает Сибирь.Реалии.



Митинг состоялся в гайд-парке Омска на площади у памятника Труженикам тыла. По словам участника акции по имени Дмитрий, он не против прививок, поскольку “в истории есть примеры, когда с помощью вакцинации удавалось справляться с эпидемиями”. При этом митингующий недоволен, по его словам, “лицемерием государства, с которым сталкиваешься на каждом шагу”.

“С экранов нам говорят про добровольную вакцинацию, но ставят в такие условия, что люди вынуждены прививаться под страхом потери работы. А перед процедурой их просят подписать опять же добровольное согласие, с помощью которого государство снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия введения вакцины”, – возмущается Дмитрий.

Пенсионер Андрей Константинович связывает негативное отношение к вакцинам с общим недоверием к власти, которая “практически всегда врет”. Он также отмечает, что у многих россиян больше доверия к зарубежным вакцинам, процесс тестирования и внедрения которых в производство был “более прозрачен, в отличие от отечественных разработок.

“С одной стороны, нас пугают какой-то тревожной статистикой заражений, с другой, чиновники сами полгода не спешили вакцинироваться, ходят везде без масок и разрешают массовые мероприятия вроде “Алых парусов”. Конечно, людям кажется, что угроза коронавируса преувеличена. И зачем тогда, скажите, нам ставить эту прививку? “, – говорит житель Омска.

Активист Геннадий Дроздов сообщил, что собирается подать в суд на главного санитарного врача Омской области Александра Кригу. По мнению Дроздова, Крига “нарушил основные права и свободы граждан, закрепленные в статьях российской Конституции”, в частности, 21 статью, в которой говорится, что “никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам”.

”А эти вакцины еще недостаточно изучены, их испытывают на нас. Будем добиваться, чтобы постановление Криги, вводящее обязательную вакцинацию, признали незаконным и недействительным”, – заявил Геннадий Дроздов.

Когда Дроздов попытался высказать свою точку зрения на акции, рядом с ним встал полицейский с мегафоном и начал повторять, что мероприятие нарушает режим повышенной готовности и граждане должны немедленно разойтись. Люди стали скандировать: “Мы против вакцинации”, “Позор продажной полиции”,”Мы против экспериментов над человечеством”, “Мы против фашистского режима”. Поскольку выступить было невозможно, участники акции просто общались между собой и собирали подписи против принудительной вакцинации. Полиция никого не задержала.