У граждан россии больше нет прав, остались только обязанности

1 апреля уполномоченный по правам человека в россии Татьяна Москалькова предложила ввести в школах изучение прав человека. В сегодняшней действительности это похоже на первоапрельскую шутку.
Про национальную правозащитную систему в рф всем хорошо известно: права человека заканчиваются ровно в тот момент, когда у товарища майора начинает гореть план по задержаниям. После чего людей задерживают за аватарку или одиночный пикет с чистым листом бумаги, штрафуют за посты в соцсетях. Закрывают наглухо рот независимым СМИ и наказывают за частное мнение.
Посему ничего удивительного, что в оссии потихоньку искореняется самое понятие прав человека. 4 апреля стало известно, что в Высшей школе экономики (ВШЭ) больше не будет магистерской специализации «Права человека и демократическое управление. Ранее она существовала в рамках магистерской программы «Политический анализ и публичная политика».
Курсы читались на английском языке, учащиеся стажировались за рубежом и работали в международных неправительственных и правозащитных организациях. Днем ранее руководитель программы сообщила об увольнении из ВШЭ из-за закрытия специализации «Права человека и демократическое управление».
ВШЭ уже несколько лет не продлевает трудовые договора с преподавателями и руководителями кафедр, которые имели мужество критиковать российскую власть или поддерживали оппозицию.
Еще один шаг России на пути к тотальному бесправию — выход из Совета Европы. Вместе с тем произойдет выход из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россияне не смогут больше туда обращаться.
У граждан России остались только обязанности: посещать грязевые митинги-концерты, смотреть МудозвонТВ, делать вид, что в стране существуют выборы, приходить к пенькам, чтобы убедиться в том, что крест за вас уже где надо поставили, по возможности не доживать до пенсии, чтобы не обременять государство, но исправно трудиться и, разумеется, быть патриотом, то есть пополнять казну налогами, чтобы ещё больше 142-х метровых яхт можно было спрятать в бухте Золотой Рог.
Посему ничего удивительного, что в оссии потихоньку искореняется самое понятие прав человека. 4 апреля стало известно, что в Высшей школе экономики (ВШЭ) больше не будет магистерской специализации «Права человека и демократическое управление. Ранее она существовала в рамках магистерской программы «Политический анализ и публичная политика».
Курсы читались на английском языке, учащиеся стажировались за рубежом и работали в международных неправительственных и правозащитных организациях. Днем ранее руководитель программы сообщила об увольнении из ВШЭ из-за закрытия специализации «Права человека и демократическое управление».
ВШЭ уже несколько лет не продлевает трудовые договора с преподавателями и руководителями кафедр, которые имели мужество критиковать российскую власть или поддерживали оппозицию.
Еще один шаг России на пути к тотальному бесправию — выход из Совета Европы. Вместе с тем произойдет выход из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россияне не смогут больше туда обращаться.
У граждан России остались только обязанности: посещать грязевые митинги-концерты, смотреть МудозвонТВ, делать вид, что в стране существуют выборы, приходить к пенькам, чтобы убедиться в том, что крест за вас уже где надо поставили, по возможности не доживать до пенсии, чтобы не обременять государство, но исправно трудиться и, разумеется, быть патриотом, то есть пополнять казну налогами, чтобы ещё больше 142-х метровых яхт можно было спрятать в бухте Золотой Рог.
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