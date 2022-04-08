У граждан россии больше нет прав, остались только обязанности

16:15 06 апреля Киев, Украина

1 апреля уполномоченный по правам человека в россии Татьяна Москалькова предложила ввести в школах изучение прав человека. В сегодняшней действительности это похоже на первоапрельскую шутку.

«Существующие образовательные программы имеют разные объемы, многие из них ориентированы на западные стандарты, между тем у нас за последнюю четверть века уже сформировалась национальная правозащитная система», - сказала Москалькова.