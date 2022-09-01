У границы Финляндии и рф каждый день будет звучать гимн Украины

В расположенном недалеко от российской границы финском городе Лаппеенранта, власти решили каждый вечер включать во всеуслышание гимн Украины.
Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Как указано, гимн будет звучать каждый день в 19:30. Кроме того, на флагштоке перед мэрией и в порту будут поднимать украинский флаг.
Глава города Киммо Ярвы заявил, что таким образом хочет продемонстрировать свою поддержку Украине и украинцам.
В ГПСУ отмечают, что Лаппеенранта - любимый город россиян для шопинга, и они часто там бывают.
Как указано, гимн будет звучать каждый день в 19:30. Кроме того, на флагштоке перед мэрией и в порту будут поднимать украинский флаг.
Глава города Киммо Ярвы заявил, что таким образом хочет продемонстрировать свою поддержку Украине и украинцам.
В ГПСУ отмечают, что Лаппеенранта - любимый город россиян для шопинга, и они часто там бывают.
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