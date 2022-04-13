У главы США появились расширенные полномочия для введения санкций против Беларуси

11:48 19 ноября Киев, Украина

Палата Конгресса США поддержала законопроект "О правах человека, суверенитете и демократии в Беларуси", благодаря которому появилась возможность вводить санкции против властей Беларуси.

Эту информацию сообщает TUT.by в четверг, 19 ноября.



Законопроект расширяет полномочия президента США о введении санкций в связи с выборами в Беларуси. Теперь глава Штатов сможет вводить визовые ограничения против иностранцев, являющихся членами ЦИК Беларуси или в отношении граждан, участвовавших в манипуляциях на белорусских выборах.





Основные положения документа:

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;

не признает Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси";

призывает провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ;

призывает освободить всех политических заключенных без каких-либо предварительных условий;

поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;

оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.

Законопроект передадут на подпись президенту США после того, как он получит одобрение сената.