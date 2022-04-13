У главы США появились расширенные полномочия для введения санкций против Беларуси

Палата Конгресса США поддержала законопроект "О правах человека, суверенитете и демократии в Беларуси", благодаря которому появилась возможность вводить санкции против властей Беларуси.
Эту информацию сообщает TUT.by в четверг, 19 ноября.
Законопроект расширяет полномочия президента США о введении санкций в связи с выборами в Беларуси. Теперь глава Штатов сможет вводить визовые ограничения против иностранцев, являющихся членами ЦИК Беларуси или в отношении граждан, участвовавших в манипуляциях на белорусских выборах.
Законопроект расширяет полномочия президента США о введении санкций в связи с выборами в Беларуси. Теперь глава Штатов сможет вводить визовые ограничения против иностранцев, являющихся членами ЦИК Беларуси или в отношении граждан, участвовавших в манипуляциях на белорусских выборах.
Основные положения документа:
- признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти;
- не признает Александра Лукашенко "законно избранным лидером Беларуси";
- призывает провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ;
- призывает освободить всех политических заключенных без каких-либо предварительных условий;
- поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;
- оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.
Законопроект передадут на подпись президенту США после того, как он получит одобрение сената.
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