У Галапагосских островов обрушилась знаменитая Арка Дарвина

16:55 18 Май Киев, Украина

Известное естественное вулканическое образование Арка Дарвина, названное в честь выдающегося биолога Чарльза Дарвина, рухнуло в море.

Об этом сообщает Newsweek.



В Министерстве охраны окружающей среды Эквадора заявили, что это произошло в понедельник, 17 мая, из-за природной эрозии.





На месте остались только два столба.

Арка Дарвина - геологическое образование, природная арка на Галапагосских островах. Находилась в 1 км юго-восточнее острова Дарвина. В самой высокой точке образование достигало 18 м в высоту.

Архипелаг Галапагосские острова находится в Тихом океане в 965 километрах к западу от побережья Эквадора.



Он состоит из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островков и 107 скал и намывных территорий.