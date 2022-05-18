У берегов Японии образовался новый остров

17:29 16 августа Киев, Украина

После извержения подводного вулкана в Японии появился новый остров С-образной формы диаметром около 1 км.

Об открытии в понедельник, 16 августа, сообщила государственная береговая охрана, пишет Kyodo News.



Извержение вулкана началось в пятницу в 50 км к югу от острова Ивото, расположенного примерно в 1 200 км к югу от Токио, на территории группы тихоокеанских островов Огасавара. Береговая охрана обнаружила новообразованный остров недалеко от Ивото, когда в воскресенье наблюдала за извержением с воздуха.



Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о дыме и большом количестве пепла в близлежащих водах, поскольку ожидается, что активное извержение вулкана продолжится.



Ранее новые острова в этой местности появлялись в 1904, 1914 и 1986 годах. Все они в итоге оказались затоплены. По данным береговой охраны, последний из этих трех затонул примерно через два месяца после обнаружения.