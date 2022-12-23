У берегов Норвегии нашли новое месторождение газа

15:09 23 декабря Киев, Украина

В Баренцевом море вблизи норвежских берегов найдено новое месторождение природного газа. Об этом 23 декабря сообщил Норвежский нефтяной директорат, который входит в структуру министерства нефти и энергетики страны.



Отмечается, что месторождение газа было обнаружено в южной части Баренцева моря, в 85 км от города Хаммерфест. В районе нефтяного месторождения Голиаф работали норвежские специалисты, которые пробурили скважину с целью доказать наличие нефти в толще породы. В результате проведенных работ они обнаружили 55-метровый столб газа.



По предварительным оценкам, размер обнаруженного месторождения составляет от 9 до 21 млн стандартных куб. м в извлекаемом нефтяном эквиваленте.