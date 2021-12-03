У берегов Нигерии пираты захватили танкер с украинскими моряками на борту

Из сообщения от 17 июля, опубликованном на портале Dryad Global, стало известно об очередном нападении пиратов на судно в Гвинейском заливе. Вблизи берегов Нигерии был атакован танкер Curacao Trader. Напавшими пиратами были похищены 15 членов экипажа.

Отмечается, что, на судно, шедшее под флагом Либерии, напали в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. На борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Корабль, который принадлежит компании Curacao Trader Shipping, способен перевозить как нефть, так и химические вещества.

Ранее сообщалось, что в мае этого года в Украину вернулись семь моряков, освобожденных из пиратского плена. В марте в Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз MSC TALIA F и взяли в плен семь наших моряков. Корабль направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Освобождение моряков стало результатом слаженной упорной работы украинских дипломатов и судовладельца, который был активно задействован в процессе переговоров с пиратами.

Напомним, Гвинейский залив превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы морского пиратства. Зачастую преступники захватывают членов экипажей суден для получения выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков приходилось именно на Гвинейский залив.