У берегов Нигерии перевернулось судно - погибли около 30 человек

Более 28 погибших и 7 пропавших без вести - такие результаты трагедии, которая случилась у берегов Нигерии на реке Широко. Там перевернулось судно с сотней пассажиров на борту.
Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщил глава госагентства по чрезвычайным ситуациям Ахмед Инга, пишет местная газета Premium Times.
Согласно имеющимся данным, судно перевернулось вечером в субботу, когда до пристани оставалось 50 метров.
Тела погибших извлечены из воды. Еще семь пассажиров числятся пропавшими без вести.
Власти страны начали расследование происшествия, отметил Инга.
Согласно имеющимся данным, судно перевернулось вечером в субботу, когда до пристани оставалось 50 метров.
Тела погибших извлечены из воды. Еще семь пассажиров числятся пропавшими без вести.
Власти страны начали расследование происшествия, отметил Инга.
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