У берегов Нигерии перевернулось судно - погибли около 30 человек

07:50 10 Май Киев, Украина

Более 28 погибших и 7 пропавших без вести - такие результаты трагедии, которая случилась у берегов Нигерии на реке Широко. Там перевернулось судно с сотней пассажиров на борту.

Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщил глава госагентства по чрезвычайным ситуациям Ахмед Инга, пишет местная газета Premium Times.



Согласно имеющимся данным, судно перевернулось вечером в субботу, когда до пристани оставалось 50 метров.



Тела погибших извлечены из воды. Еще семь пассажиров числятся пропавшими без вести.



Власти страны начали расследование происшествия, отметил Инга.