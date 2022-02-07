У берегов Марокко задержано 200 нелегалов

Сотрудники береговой охраны ВМС Марокко задержали в Средиземном море и Атлантическом океане 186 нелегальных мигрантов. Об этом накануне сообщило Синьхуа.
Указано, что береговая охрана во вторник и в среду во время патрулирования в Средиземном море и Атлантическом океане перехватила несколько резиновых лодок. Всего военными было задержано 186 нелегальных мигрантов из стран к югу от Сахары. К настоящему моменту они доставлены в порт на севере Марокко.
Также береговая охрана Марокко в среду во время патрулирования в Средиземном море перехватила несколько лодок, арестовала пять подозреваемых и конфисковала около одной тонны марихуаны.
Между Марокко и Испанией проходит Гибралтарский пролив. Если плыть на пароме, то его можно преодолеть примерно за 40 минут. Поэтому Марокко является одной из главных транзитных стран для нелегальных мигрантов,
Указано, что береговая охрана во вторник и в среду во время патрулирования в Средиземном море и Атлантическом океане перехватила несколько резиновых лодок. Всего военными было задержано 186 нелегальных мигрантов из стран к югу от Сахары. К настоящему моменту они доставлены в порт на севере Марокко.
Также береговая охрана Марокко в среду во время патрулирования в Средиземном море перехватила несколько лодок, арестовала пять подозреваемых и конфисковала около одной тонны марихуаны.
Между Марокко и Испанией проходит Гибралтарский пролив. Если плыть на пароме, то его можно преодолеть примерно за 40 минут. Поэтому Марокко является одной из главных транзитных стран для нелегальных мигрантов,
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