У берегов Ирландии пройдут российские военные учения

06:15 28 Январь Киев, Украина

Российский флот проведет учения с боевой стрельбой у берегов Ирландии, несмотря на усиление напряженности в отношениях с Западом из-за Украины, сообщила в четверг ирландская рыбная промышленность.



Учения, запланированные на 1-5 февраля примерно в 200 километрах (130 миль) к юго-западу от Ирландии, вызвали опасения, что ирландские рыбаки не смогут работать в этом районе — в международных водах, но в исключительной экономической зоне Ирландии.



Представители Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы (IFPEA) провели переговоры с послом России в Дублине Юрием Филатовым 27 января, и была достигнута «честная сделка» о продолжении учений и рыболовства, сообщил представитель IFPEA Брендан Бирн.



Отметим, Ирландия нейтральна и не является членом НАТО.



Исполнительный директор IFPEA Бирн пожаловался, что рыбная промышленность «не получила поддержки со стороны (ирландского) правительства» в ходе дискуссий.



Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени, представляющий Корк на юго-западе Ирландии, заявил, что у них нет полномочий помешать проведению учений, но сказал Филатову, что они «не приветствуются».



«Сейчас не время повышать военную активность и напряженность в контексте того, что сейчас происходит в Украине», — сказал он в понедельник в Брюсселе.