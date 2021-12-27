У берегов Индонезии пропала подлодка с 53 членами экипажа

17:39 21 Апрель Киев, Украина

После тренировочного запуска торпед экипаж подводной лодки Военно-морских сил Индонезии перестал выходить на связь.

Об этом со ссылкой на представителя военных сообщает Reuters в среду, 21 апреля.



Военно-морские силы Индонезии ведут поиски подводной лодки KRI Nanggala-402, пропавшей во время учений у берегов Бали. Экипаж перестал выходить на связь 21 апреля после тренировочного запуска торпед примерно в 60 милях (96 километров) к северу от острова. На борту подлодки находились 53 человека.



Индонезийские военные запросили помощи в поисково-спасательной операции у Австралии и Сингапура.



Пропавшая подлодка KRI Nanggala-402 была построена в Германии в 1978 году. В 2012-м ее модернизировали и ремонтировали в Южной Корее.



Ранее на вооружении Индонезии были 12 подлодок советского производства, отмечает Reuters. Сейчас в составе ВМС — две немецких и три корейских субмарины.





