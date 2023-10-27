У берегов Германии столкнулись два грузовых корабля, один затонул

14:08 24 октября Киев, Украина

В Северном море вблизи немецкого острова Гельголанд столкнулись два грузовых судна, одно из которых затонуло. Спасатели ищут пропавших без вести в море.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.



Отмечается, что корабли Polesie и Verity столкнулись утром 24 октября в 22 км к острову Гельгаланд.



По данным газеты, судно Verity (91 метр в длину, 14 метров в ширину), следовавшее под флагом Великобритании из Бремена в британский Иммингем, затонуло. Одного члена экипажа человека удалось спасти из воды, ему оказывают медицинскую помощь. Спасатели ищут еще шесть человек, пропавших без вести.



Bild отмечает, что поиски продолжаются, несмотря на мороз 15 градусов и ветер силой 6 баллов. Высота волн в море достигает трех метров.



Корабль Verity, построенный в Нидерландах в 2001 году, принадлежал британско-голландской судоходной компании Faversham Ships.



Судно Polesie (190 метров в длину и 29 метров в ширину) под флагом Багамских островов осталось на плаву с 22 людьми на борту. Корабль направлялся из Гамбурга в испанский город Ла-Корунья. Судно принадлежит польской судоходной компании Polsteam Group.