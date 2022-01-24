У берегов Австралии возникли сразу пять смерчей

10:49 06 Май Киев, Украина

У берегов Нового Южного Уэльса 4 мая пронеслись сразу пять водных смерчей

Об этом стало известно из социальных сетей очевидцев.



Сообщается, что водяные смерчи образовались у пляжа Олд Бар в Харрингтоне. Возникновение сразу пяти смерчей считается редким явлением.



После водяных смерчей в Австралии прошел шторм и выпал сильный град.