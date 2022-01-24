У берегов Австралии возникли сразу пять смерчей

У берегов Нового Южного Уэльса 4 мая пронеслись сразу пять водных смерчей.
Об этом стало известно из социальных сетей очевидцев.
Сообщается, что водяные смерчи образовались у пляжа Олд Бар в Харрингтоне. Возникновение сразу пяти смерчей считается редким явлением.
После водяных смерчей в Австралии прошел шторм и выпал сильный град.
Сообщается, что водяные смерчи образовались у пляжа Олд Бар в Харрингтоне. Возникновение сразу пяти смерчей считается редким явлением.
После водяных смерчей в Австралии прошел шторм и выпал сильный град.
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