У берегов Аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 8,2

Сегодня в нескольких десятках километров от побережья Аляски произошло мощное землетрясение. Его магнитуда - 8,2.
Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Указано, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра. Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.
После землетрясения объявлена угроза цунами. По данным Национального центра предупреждения о цунами, стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.
Также в японском национальном метеорологическом управлении допускают вероятность возникновения цунами в обширных областях Тихоокеанского региона. Сейсмологи в настоящее время также устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии.
Указано, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 91 километра от населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 46,7 километра. Сообщения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
Также произошло около десятка афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 6,2.
После землетрясения объявлена угроза цунами. По данным Национального центра предупреждения о цунами, стихия может обрушиться на Марианские острова в Тихом океане.
Также в японском национальном метеорологическом управлении допускают вероятность возникновения цунами в обширных областях Тихоокеанского региона. Сейсмологи в настоящее время также устанавливают, угрожает ли цунами территории Японии.
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