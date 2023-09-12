Тысячи погибших и пропавших без вести: на Ливию обрушилось наводнение, вызванное циклоном

На Ливию обрушился циклон "Даниэль", принесший с собой штормовой ветер и ливни. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где вода прорвала плотины и смыла целые кварталы.
По данным ливийских властей, стихия унесла жизни более 3000 человек. Однако есть опасения, что по мере проведения поисково-спасательных работ, число жертв природной катастрофы будет расти. Количество пропавших без вести из-за наводнения в Ливии достигло пости 10 тысяч лиц.
Large-scale of devastation and destruction as well as loss of lives in eastern #Libya - footage in #Derna city - due to #StormDaniel that has ravaged the region.— Abdulkader Assad (@Abd0Assad) September 11, 2023
Prayers to all. RIP those who lost their lives. pic.twitter.com/4TUKuJpOyx
По сообщению телеканала «Аль-Джазира», Хани Шенниб, президент Национального совета по американо-ливийским отношениям, сказал, что город Дерна оказался полностью отрезанным от мира. Число погибших в городе с населением в 100 тыс. человек, скорее всего, вырастет.
مشاهد صادمة لآثار الدمار في مدينة #درنة الليبية بفعل إعصار #دانيال #الحدث pic.twitter.com/RypcY4D2ZE— ا لـحـدث (@AlHadath) September 12, 2023
Красный Полумесяц обратился за международной помощью и заявил, что масштабы бедствия сопоставимы с землетрясением в Марокко.
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