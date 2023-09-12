Тысячи погибших и пропавших без вести: на Ливию обрушилось наводнение, вызванное циклоном

16:01 12 сентября Киев, Украина

На Ливию обрушился циклон "Даниэль", принесший с собой штормовой ветер и ливни. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где вода прорвала плотины и смыла целые кварталы.

По данным ливийских властей, стихия унесла жизни более 3000 человек. Однако есть опасения, что по мере проведения поисково-спасательных работ, число жертв природной катастрофы будет расти. Количество пропавших без вести из-за наводнения в Ливии достигло пости 10 тысяч лиц.

Large-scale of devastation and destruction as well as loss of lives in eastern #Libya - footage in #Derna city - due to #StormDaniel that has ravaged the region.



Prayers to all. RIP those who lost their lives. pic.twitter.com/4TUKuJpOyx — Abdulkader Assad (@Abd0Assad) September 11, 2023

По сообщению телеканала «Аль-Джазира», Хани Шенниб, президент Национального совета по американо-ливийским отношениям, сказал, что город Дерна оказался полностью отрезанным от мира. Число погибших в городе с населением в 100 тыс. человек, скорее всего, вырастет.

«Нет подключения к интернету, нет электричества… Масштабы катастрофы, произошедшей в городе, только растут с каждой минутой», — сказал Шенниб телеканалу «Аль-Джазира».

Красный Полумесяц обратился за международной помощью и заявил, что масштабы бедствия сопоставимы с землетрясением в Марокко.