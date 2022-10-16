Twitter открывает расследование в отношении Илона Маска

15:17 14 октября Киев, Украина

Федеральные власти проводят расследование в отношении Илона Маска, который собирался приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов.



Об этом сообщает CNN.



Неясно, какие органы могут проводить расследование в отношении американского миллиардера. При этом в заявлении Twitter говорится, что власти изучают "поведение" Маска, связанное со сделкой по покупке социальной платформы.



Также в судебном заявлении компании обвиняется юридическая команда основателя компаний Tesla и SpaceX в том, что она не представила проекты обращений в Комиссию по ценным бумагам для Федеральной торговой комиссии США в рамках продолжающегося судебного процесса по вопросу о том, может ли Илон Маск отказаться от сделки.



Отмечается, что миллиардер впервые попытался расторгнуть сделку в июле, утверждая, что Twitter нарушил соглашение о взаимной покупке, представив неверные данные о количестве спама и фальшивых ботов на своей платформе.



В свою очередь Twitter подал в суд на Маска, чтобы завершить приобретение, обвинив его в том, что он использовал ботов как предлог для выхода из сделки.