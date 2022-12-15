Twitter будет блокировать аккаунты за размещение текущего местонахождения людей

09:34 15 декабря Киев, Украина

Глава Twitter Илон Маск сообщил, что соцсеть будет блокировать аккаунты, которые будут размещать информацию о текущем местонахождении людей.

Об этом заявил Маск в Twitter.
 
"Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности. Это касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени",- говорится в сообщении.

При этом Маск уточнил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой.