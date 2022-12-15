Twitter будет блокировать аккаунты за размещение текущего местонахождения людей

"Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности. Это касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени",- говорится в сообщении.