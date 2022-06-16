Твиттер забанил главу "Роскосмоса" за разжигание ненависти

09:46 16 июня Киев, Украина

Твиттер заблокировал главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за разжигание ненависти в твитте про Украину, об этом глава Роскосмоса пожаловался своим подписчикам в телеграм-канале.

Администрация социальной сети потребовала удалить публикацию для снятия ограничений.

В твите Рогозин утверждал, что Украина «представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации». «Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам».

Рогозину жаль терять свою многотысячную аудиторию, а вот потеря доверия к госкорпорации и развитию российской космонавтики его мало волнует. Почему-то Рогозин решил, что должен переобуться в политолога и вести соцсети об "украинских нацистах", не понимая, что случилось.





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