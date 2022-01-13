Туземцы Амазонии убили ученого, изучавшего их племя

Ведущий специалист по коренным народам Амазонии Риели Франсискато, был убит выстрелом в грудь, одним из членов племени, которое он изучал.
Франсискато находился на западе Бразилии в муниципалитете Серингейра в штате Рондония. Он туда отравился, чтобы вести удаленное наблюдение за передвижениями изолированного народа.
По словам свидетелей, Франсискато, которого сопровождали полицейские, попытался укрыться за автомобилем, но был ранен стрелой в грудь.
Еще один свидетель рассказал, что племя обычно было "мирной группой", но "на этот раз там было пять вооруженных людей".
Риели 30 лет занимался изучением и охраной коренного населения. Он работал в правительственном Национальном институте индейцев в Бразилии.
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