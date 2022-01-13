Туземцы Амазонии убили ученого, изучавшего их племя

21:23 11 Сентябрь Киев, Украина

Ведущий специалист по коренным народам Амазонии Риели Франсискато, был убит выстрелом в грудь, одним из членов племени, которое он изучал.



Франсискато находился на западе Бразилии в муниципалитете Серингейра в штате Рондония. Он туда отравился, чтобы вести удаленное наблюдение за передвижениями изолированного народа.



По словам свидетелей, Франсискато, которого сопровождали полицейские, попытался укрыться за автомобилем, но был ранен стрелой в грудь.

"Он вскрикнул, вытащил стрелу из груди, пробежал 50 метров и упал", – сказал офицер полиции, присутствовавший при гибели ученого.

Еще один свидетель рассказал, что племя обычно было "мирной группой", но "на этот раз там было пять вооруженных людей".



Риели 30 лет занимался изучением и охраной коренного населения. Он работал в правительственном Национальном институте индейцев в Бразилии.