Турки придумали ПЦР-тест для распознавания штаммов COVID-19

Измирский университет работает над вторым экспериментальным этапом диагностики работы ПЦР-теста, который способен распознавать все существующие штаммы коронавируса.
Об этом сообщило издание Milliyet во вторник, 4 мая.
Указано, что последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения.
Указано, что последовательности генов коронавируса анализируются с помощью диагностического набора, на основе специального программного обеспечения.
Утверждается, что для получения результата потребуется три часа. Штаммы коронавируса были успешно обнаружены на протяжении первого эксперимента, который проводился в прошлом месяце.
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