Турецкий суд приговорил известного журналиста к пожизненному заключению

16:09 13 Январь Киев, Украина





В какой-то момент приблизившись слишком близко к эпицентру конфликта, Догру был ранен и доставлен в больницу, где во время лечения загрузил кадры на иракское телевидение Гали Курдистан (Gali Kurdistan).



Репортаж принес Догру награду, но теперь, через семь лет после столкновений, видеожурналисту грозит пожизненное заключение.



На прошлой неделе



Этот вердикт потряс защитников свободы прессы. Когда в октябре 2014 года во время столкновений в Диярбакыре (город и район на юго-востоке Турции) вспыхнула перестрелка, видеожурналист Рожхат Догру оказался в центре событий.В какой-то момент приблизившись слишком близко к эпицентру конфликта, Догру был ранен и доставлен в больницу, где во время лечения загрузил кадры на иракское телевидение Гали Курдистан (Gali Kurdistan).Репортаж принес Догру награду, но теперь, через семь лет после столкновений, видеожурналисту грозит пожизненное заключение.На прошлой неделе суд в Диярбакыре вынес приговор, признав Догру виновным в «подрыве единства и целостности государства». Кроме того, он был приговорен к 10 годам и 10 месяцам за «покушение на умышленное убийство» и к году и трем месяцам за «пропаганду террористической организации».Этот вердикт потряс защитников свободы прессы.

«Это самое суровое наказание, которое я видел за последнее время, просто за освещение событий в новостях», — сказал содиректор Турецкой ассоциации исследований в области СМИ и права (MLSA).

Ожесточенные столкновения



Освещение событий в Диярбакыре и регионе для телевидения Гали Курдистан, в том числе кадры так называемых протестов в Кобани в 2014 году, принесло Догру награду Юго-восточной ассоциации журналистов.



Протесты вспыхнули в том же году после того, как прокурдские группы заявили, что Анкара не хочет помогать курдам в Кобани, городе в соседней Сирии, осажденном боевиками «Исламского государства».



На место событий были стянуты силы полиции, поскольку протесты переросли в насилие, между сторонниками Партии «Свободное дело», ответвления агрессивной курдской исламистской боевой группировки, и сторонниками Рабочей партии Курдистана (РПК). РПК признана

террористической организацией США и Турцией.

По официальным данным, в ходе конфликта 37 человек погибли, сотни были ранены, повреждены школы и общественные здания и разграблено более 1700 домов и предприятий.



От наград до судебных исков



В интервью о своем материале Догру рассказал о решающей роли журналистов в документировании таких событий.

«Я снимал моменты, когда две группы людей стреляли друг в друга на улицах и несмотря на то, что я был ранен, я продолжал снимать видео. Я даже снял на камеру моменты, когда меня ранили», — сказал Догру.

Первый иск против Догру был подан через три года после столкновений, сообщил адвокат журналиста Ресул Темур.



Истец, которого в некоторых отчетах называют Ридван Оздемир, утверждает, что он был захвачен в ходе столкновений и ранен выстрелом из пистолета, выпущенным со стороны Догру.



Оздемир утверждал, что Догру стрелял в него, на основонии данных утверждений было возбуждено дело по обвинению в «подрыве единства и целостности государства» и «покушении на умышленное убийство».



Догру отверг это обвинение, заявив, что «стрелять из пистолета в одной руке, а в другой снимать на камеру — это выходит за рамки нормального».



Он добавил, что запись смотрел свидетель-эксперт и в отчете, поданном в суд, сказал, что Догру не использовал оружие. Во время суда, истец не помнил, держал ли Догру фотоаппарат.

«Нам показалось странным, что истец не вспомнил о камере, но вспомнил о пистолете», — сказал адвокат журналиста.

Новые обвинения последовали в 2018 году, когда власти якобы обнаружили номер Догру у члена РПК, задержанного полицией в Диярбакыре.



В декабре того же года Догру находился в заключении по обвинению в «членстве в террористической организации». Он был освобожден в феврале 2019 года.



Позже судья в Диярбакыре объединил судебные обвинения в одно дело, которое завершилось 6 января. Также был выдан ордер на арест журналиста, который лично не присутствовал на заседании.



Вердикт удивил защитников свободы прессы, которые считают, что вышестоящий суд должен отменить его после апелляции.

«Это противоречит характеру работы оператора — снимать одной рукой, а стрелять другой. Это было опровергнуто заключением экспертизы [в суде]. В этом регионе в критические моменты [Догру] рисковал собственной жизнью, чтобы освещать новости, был ранен, и теперь он наказан», — заявил Муджахит Джейлан, президент Ассоциации журналистов Юго-Востока.

Он считает, что приговор будет отменен в апелляционной инстанции.